مكافحة التبغ تضبط 55 كجم جراك ومعسل غير صالح بجازان

مكافحة التبغ تضبط 55 كجم جراك ومعسل غير صالح بجازان

2019/02/03
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

ما زالت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة جازان تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على منافذ بيع التبغ و مشتقاته،حيث نفّذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ جولته بمنافذ البيع التجارية بمحافظة ضمد بالتعاون مع شرطة وبلدية وفرع وزارة التجارة بالمحافظة.

وقد تم ضبط عدد 33 كيلوغراماً من الجراك و22.5 كيلوغرام معسل وضبط 2 كيلوغرام تبغ غير مطابق للمواصفات، كما تم قيد 21 مخالفة وحرر تعهدان للالتزام ببنود اللائحة.

ويأتي ذلك في إطار جولات اللجنة المستمرة لتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ.



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