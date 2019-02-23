مكافحة المخدرات تنعى القحطاني.. رصد مروجي السموم فنالته رصاصات الغدر

المواطن - عسير

نعت ‫المديرية العامة مكافحة المخدرات، الشهيد الجندي أول ممدوح بن عبدالله القحطاني-رحمه الله- أحد منسوبي مكافحة المخدرات بمحافظة تثليث، والذي استشهد يوم الخميس الماضي أثناء قيامه بمهام عمله مع إحدى الفرق الميدانية في رصد ومتابعة مروجي المواد المخدرة.

وأعلنت شرطة عسير، قبل قليل، القبض على المتورطين في إطلاق النار على الجندي القحطاني، وهو يؤدي مهامه، حيث تم القبض على المتورطين، وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، وبتضييق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم، حيث جرى إيقافهم، ومباشرة الإجراءات النظامية.