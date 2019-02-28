ملاحقة السيتي تُهدد ليفربول بعدم تحقيق حلمه بعد 29 عاماً

المواطن - محمد سمعه

لا تزال المنافسة شرسة بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي على الظفر بالمركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019.

وبعد نهاية مباراة ليفربول وواتفورد ومباراة مانشستر سيتي وويست هام يونايتد، يتواجد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويخشى ليفربول الذي أهدر فرصًا ذهبية للتقدم بفارق كبير على حساب مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي، أن يخسر سباق المنافسة على لقب طال انتظاره منذ موسم 1989-1990.

وكان نادي ليفربول قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2013-2014 لكن التعادل مع كريستال بالاس بثلاثية لكل فريق ثم الخسارة من نادي تشيلسي في ملعب الأنفيلد بثنائية دون رد، جعلت ليفربول يفقد لقب البريميرليج على طبق من ذهب لنادي مانشستر سيتي.

ولم ينجح ليفربول في استغلال تعثر مانشستر سيتي مرتين في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري، حيث سقط السيتي بالخسارة أمام كريستال بالاس ليتعادل ليفربول مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق.

ومرة أخرى سقط مانشستر سيتي بالخسارة أمام نادي نيوكاسل يونايتد، ليسقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي ويست هام يونايتد بهدف لكل فريق.

ويذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح لم ينجح في إحراز أي أهداف خلال مباراة ليفربول وواتفورد حيث سجل خماسية ليفربول كل من ” اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك هدفين والسنغالي ساديو ماني هدفين والبلجيكي أوريجي هدفًا”.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، حيث تُقام المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

ويحتل محمد صلاح نجم ليفربول المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا وبفارق هدف عن المتصدر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.

ويذكر أن السنغالي ماني نجم ليفربول يتواجد في المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا.