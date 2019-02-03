ملعب الحزم يستضيف الباطن لأول مرة في الموسم

ملعب الحزم يستضيف الباطن لأول مرة في الموسم

2019/02/03
الساعة 8:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

بات من المرجح أن يبدأ ملعب نادي الحزم بالرس باستضافة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداية من مباراة الباطن في 13 فبراير الجاري بحسب مصادر خاصة لـ”المواطن“.

ويستضيف الحزم مبارياته في بريدة، بعد أن أعاقت شروط رابطة دوري المحترفين السعودي من إقامة المباريات على ملعب الحزم؛ لوجود نواقص منها مرافق الحكام والإعلاميين ومدرجات للعوائل.

وسابقت إدارة الحزم الوقت لإكمال متطلبات اللجنة المشكلة من عدة جهات رسمية لمتابعة أعمال التطوير في الملعب، الذي بات جاهزًا لاستقبال المباريات الدورية.



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