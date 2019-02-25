منتخب ألعاب القوى لذوي الإعاقة يحقق ذهبية وفضية وبرونزيتين بأول أيام بطولة فزاع الدولية

المواطن - واس

حقق لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة أربع ميداليات ” ذهبية ، فضية ، برونزيتان ” في اليوم الأول لمنافسات بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم ” الجائزة الكبرى – دبي 2019 ” ، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 24 حتى 27 من فبراير الجاري ، بمشاركة 434 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 دولة.

وجاءت الذهبية عن طريق فهد الجنيدل في منافسات 100 متر، وحصد الفضية عبدالرحمن القرشي في منافسات 100 متر، فيما حقق البرونزية الأولى اللاعب هاني النخلي في دفع الجلة، والميدالية البرونزية الثانية عن طريق علي النخلي في منافسات 200 متر.



من جهته أعرب لاعب المنتخب السعودي فهد الجنيدل عن سعادته بما حققه مع زملائه اللاعبين في منافسات اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية التي تعد من ضمن أقوى البطولات في العالم، متطلعا مع زملائه إلى زيادة رصيد الميداليات في باقي منافسات البطولة .

يذكر أن بطولة فزاع الدولية تم إطلاقها عام 2009 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى تطوير المهارات الرياضية لأصحاب الهمم وتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية كافة.