منتخب اليابان .. يخسر الرهان للمرة الأولى في النهائي الخامس

المواطن - محمد سمعه

فشل منتخب اليابان في الفوز ببطولة كأس أمم آسيا 2019 بالأمس وذلك بعد فوز المنتخب القطري على الساموراي بثلاثية مقابل هدف في اللقاء النهائي والذي أقيم على ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وقبل إقامة مباراة نهائي كأس آسيا 2019، رشح الكثيرون منتخب اليابان للظفر ببطولة كأس أمم آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، خاصة أن المنتخب الياباني لا يعرف الخسارة في أي نهائي آسيوي وصل له.

ونجح منتخب اليابان خلال أربع مباريات نهائية في بطولة كأس أمم آسيا، في الظفر باللقب وذلك بعد فوزه باللقب عامي 1992 و 2000 على حساب المنتخب السعودي، بالإضافة إلى فوزه بالبطولة مرتين إضافيتين عامي 2004 و 2011.

اليابان تخسر الرهان

وكان للفريق القطري رأي آخر عندما وصل منتخب اليابان إلى النهائي الخامس له في بطولة كأس أمم آسيا، حيث قدم العنابي أداءً مميزًا استحق به التتويج ببطولة كأس آسيا.

ويذكر أن منتخب اليابان يستعد للمشاركة في بطولة كأس كوبا أميركا والتي تُقام صيف عام 2019 في دولة البرازيل، حيث يشارك منتخب اليابان في المجموعة الثالثة في بطولة قارة أميركا الجنوبية والتي تضم منتخبات تشيلي والإكوادور والأوروغواي.

وكان منتخب اليابان شارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وودع البطولة من دور ثمن النهائي وذلك بعد الخسارة أمام منتخب بلجيكا بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كانت ماراثونية ومميزة.