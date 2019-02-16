منحت زوجها كلمة السر في فيسبوك فعاقبته المحكمة بتهمة التجسس

المواطن - متابعة

في واقعة غريبة قضت محكمة إيطالية بمعاقبة زوج دخل إلى حساب زوجته عبر موقع فيسبوك مستخدماً كلمة السر التي منحتها له الزوجة بمحض إرادتها.

القصة بدأت عندما أطلعت الزوجة زوجها على كلمة السر حتى تتقي ظنونه بالشك فيها والغيرة عليها، وبالفعل بدأ الزوج يدخل إلى حسابها خلسة ويقرأ دردشتها مع رجال آخرين.

وبعد فترة بدأت الخلافات الزوجية تدب بينهما فطلبت الزوجة الطلاق وأراد الزوج أن يدعم موقفه بصور من المحادثات التي دارت بين زوجته وأصدقائها الافتراضيين.

فقررت المحكمة الحكم للزوجة بالطلاق وعاقبت الزوج بدفع 5000 يورو، تعادل 6650 دولاراً، منها 2000 غرامة والباقي تعويضات للزوجة التي تجسس على خصوصياتها.

وأكدت المحكمة أن منح كلمة السر للزوج لا يعتد به إلا إذا تم في إقرار مكتوب وممهور بتوقيع الزوجة أما ما عدا ذلك فيعد خيانة وتجسساً.