منشآت تعلن توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس والماجستير، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي تنظيم منصات ريادة الأعمال Entrepreneurial Platforms Specialist)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تنظيم منصات ريادة الأعمال (Entrepreneurial Platforms Specialist).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ويفضّل درجة الماجستير في ريادة الأعمال أو ما يعادلها.

2- خبرة سنتين في مجال ريادة الأعمال أو في تطوير الأعمال.

3- خبرة في منصات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/02/14م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا