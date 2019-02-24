منشآت تعلن توفر وظيفة بمجال الأمن السيبراني لحملة البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظيفة تقنية شاغرة بمجال الأمن السيبراني لذوي الخبرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي أول الأمن السيبراني Cyber Security Sr. Specialist)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي أول الأمن السيبراني (Cyber Security Sr. Specialist).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة الشبكات أو أمن تقنية المعلومات.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

نبذة عن منشآت:

– أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

موعد التقديم:

– التقديم متاح وينتهي عند اكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن قبل التقديم على الوظيفة): (اضغط هنا).