منشآت شريك استراتيجي لمعرض الامتياز التجاري

المواطن - الرياض

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” كشريك استراتيجي للمعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري 2019 الذي انطلق اليوم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبد العزيز، وبمبادرة وتنظيم “سنيدي إكسبو” لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وتشارك منشآت في المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري من خلال عرض أهم الخدمات والمبادرات التي تمكن وتدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف نشر صناعة الامتياز التجاري وثقافته، حيث يعتبر المعرض فرصة لتمكين الشركات المحلية والارتقاء بها، ويستقطب الحدث المرتقب كبار الشخصيات وصناع القرار والرواد والخبراء الإقليميين والدوليين لاستعراض أبرز الآفاق الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما يعتبر حلقة الوصل لكثير من رواد ورائدات الأعمال في المملكة، بما يوفر فرصًا استثمارية ودخول علامات تجارية عالمية للسوق السعودي.

الجدير بالذكر أن منشآت تعمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري من خلال توفير منصة فرص الامتياز التجاري بالإضافة إلى تفعيل دورها الريادي في تقديم عددٍ من الدورات التدريبية المتعلقة بالامتياز التجاري لرواد ورائدات الأعمال بمختلف مناطق المملكة.