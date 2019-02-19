منشآت شريك استراتيجي لملتقى فرصتي لتمكين الشباب في القصيم

المواطن - القصيم

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) كشريك استراتيجي لملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول “فرصتي” والذي يقام يوم غد الأربعاء تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتنظيم إمارة منطقة القصيم وذلك في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة.

هذا وسيرأس سمو أمير منطقة القصيم الجلسة الرئيسة للملتقى تحت عنوان “تمكين الشباب وفق رؤية المملكة 2030” بمشاركة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.

وتشارك منشآت في الملتقى من خلال جناحها الذي يعرض مبادرات الهيئة المختلفة مثل برامج طموح ومنشأتي 360 ومبادرة استرداد وغيرها، كما ستقدم رحلات ريادة الأعمال من خلال مسار ريادة الأعمال إضافة إلى إقامتها لعدد من ورش العمل والدورات التدريبية في مسار التجارة الإلكترونية.

ويهدف الملتقى لتعريف الشباب من الجنسين بالفرص التدريبية والوظيفية بالمنطقة، وبالجهات الداعمة لرواد الأعمال، إضافة إلى التقاء الشباب بالخبراء والمختصين في مجالات التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، حيث سينظم أكثر من 40 دورة تدريبية ويحتوي على أكثر من 80 جناحًا بالإضافة إلى 30 رحلة تفاعلية في التوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية.

وتهدف منشآت من مشاركتها إلى تمكين الشباب وتعريفهم بريادة الأعمال ومجالات التدريب ومبادرات الهيئة وذلك ضمن أهدافها الرامية لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، حيث سبق في العام الماضي أن أقامت منشآت ملتقى بيبان القصيم والذي أسهم في تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المتميزة، والطرق المؤدية إلى استثمارها.