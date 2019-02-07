منع الشاحنات والمعدات الثقيلة من الوقوف داخل الأحياء السكنية بمكة المكرمة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها لترحيل ناقلات بيع الأسمنت وناقلات المياه والصرف الصحي وناقلات الأعلاف والمعدات الثقيلة من داخل نطاق الأحياء السكنية وذلك بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري والدوريات الأمنية وإدارة المرور بالعاصمة المقدسة؛ لما تسببه هذه المعدات من تلوث بصري، وتشويه المظهر العام، في الطرق والشوارع وممرات المشاة وتعطيل للحركة المرورية وسير المركبات، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة، بسبب وقوف صهاريج الصرف الصحي داخل الأحياء.

وأسفرت الجهود بنطاق بلدية جنوب مكة الفرعية عن مخالفة 3 شاحنات من قبل إدارة المرور بالعاصمة المقدسة، كما حجزت بلدية الشوقية الفرعية 3 شاحنات ومخالفة شاحنتين، فيما تم إشعار شاحنات أخرى بضرورة مراجعة البلديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح والأنظمة.

وتأتي هذه الجهود استجابة لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحال التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن النطاق العمراني، حيث دعت الأمانة أصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة بضرورة التقييد بالوقوف النظامي، والابتعاد عن نطاق الأحياء السكنية والميادين العامة والالتزام بالأنظمة المرورية بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.