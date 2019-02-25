من التاسعة بتوقيت الشغف.. مسك للإعلام يستكشف الفرص وينقل المهارات

وينطلق منتدى مسك للإعلام بنسخته الأولى هذا العام ليجمع العديد من الخبراء والقادة البارزين في مجالي الإعلام الرقمي والاجتماعي وصناع المحتوى تحت سقف واحد.

بناء مهارات الشباب

كما يسعى المنتدى إلى بناء مهارات الشباب السعودي من خلال تشجيع تبادل الأفكار الإبداعية الجديدة باستخدام أساليب استكشافية وتفاعلية وتعاونية.

3 آلاف مشارك

ويركز المنتدى -الذي يطلقه مركز مبادرات مسك الخيرية- على الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا، ويستضيف ما يزيد عن 3 آلاف مشارك من الشباب ضمن بيئة تفاعلية تتيح لهم التواصل المباشر مع خبراء وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الآراء والرؤى معهم ضمن برنامج مكثف ليوم واحد يهدف إلى:

استكشاف

الفرص المتاحة أمام الشباب المبدع في قطاع الإعلام الاجتماعي.

التفاعل

المباشر مع المبتكرين والشخصيات المؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تسريع

نقل المهارات إلى الشباب السعودي الواعد لتمكين المملكة من لعب دور جوهري في تطوير المحتوى وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الإعلام الاجتماعي/الرقمي.

ويعزز منتدى مسك للإعلام ريادة المملكة في الحوار العالمي حول مستقبل الإعلام الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعالمية، ومحاورة عدد من أبرز مطوري المحتوى الإلكتروني.