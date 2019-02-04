من تبوك.. حالة ممطرة جديدة على المملكة تبدأ الخميس

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج.

وأوضح الحصيني أن البداية الفعلية لهذه الحالة ستكون من يوم الخميس المقبل، وتبدأ على تبوك ثم الشمالية فالجوف فالمدينة المنورة، ومكة المكرمة ثم حائل فالقصيم ثم الرياض والشرقية فالكويت ثم الجنوبية الغربية.

ولفت إلى أن الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة مع رياح نشطة وغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم قدوم موجة باردة تؤثر على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على منطقة نجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والطائف.