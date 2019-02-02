مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يسجل حضورًا لافتًا في إجازة نهاية الأسبوع

المواطن - واس

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور توافد أعداد كبيرة من الأسر، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع، حيث خيمت الأجواء العائلية على فعاليات مهرجان الصقور في ملهم شمال الرياض.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الإقبال الجماهيري على المهرجان كان لافتًا مع بداية العطلة الأسبوعية للمدارس، مما أتاح الفرصة لعدد كبير من العائلات لزيارة للمهرجان مصطحبين معهم أطفالهم.

وأبدى الزوار إعجابهم بالتنوع الذي تشهده فعاليات المهرجان، لافتين النظر إلى أنه نجح في استقطاب أفراد المجتمع كافة، حيث تفاوتت أعمار مرتاديه بين كبار السن والشباب إلى جانب الأطفال، الذين وجدوا في الأركان التي خصصت لهم متعة وفائدة حيث قدمت مجموعة من المعارف والعلوم المتعلقة بحياة الصقور وأنواعها وأشكالها وما تعنيه للعرب من عزة وفخر وكبرياء ونبل بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة الأخرى التي تفاعل معها الجمهور مثل الأمسيات الثقافية والإنشادية والألعاب النارية.

ويعد مهرجان الصقور، الذي يحضره هواة الصيد ومربي الصقور، وعشاق الرحلات البرية من داخل وخارج المملكة، المحفل الدولي الأهم والأضخم في مجال تربية الصقور من حيث الجوائز، البالغة 17 مليون ريال وبمشاركة 1700 صقر تنافسوا على مختلف الجوائز.