موارد الشورى تناقش التقرير السنوي لأداء الأجهزة العامة

المواطن - الرياض

ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى في اجتماع عقدته أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ .

وأكد أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية أن التقرير ركز على ما قام به المركز من جهود في ضبط الأداء الحكومي الذي انعكس إيجاباً على رفع الإنتاجية؛ لما للقطاع الحكومي من دور مهم في تحديد موقع المملكة على خارطة التنافسية العالمية .

كما تناول أعضاء اللجنة في الاجتماع استراتيجية المركز وأهدافه وتوجهاته ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة العامة وسبل تعزيز قدراتها في هذا المجال .

وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تحسين الأداء في المركز .

شارك في الاجتماع من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة مدير عام المركز المكلف إبراهيم بن عبدالعزيز نياز، والمدير التنفيذي للخدمات المساندة تركي بن ناصر الدهمش، والمدير التنفيذي للموارد البشرية محمد بن عبدالرحمن الحمدان، ومديرة إدارة التعاون والشراكات الاستراتيجية ميعاد بنت جابر الحربي .