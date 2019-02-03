مواطن يشكو إلغاء سفره على طيران أديل وحرمان ابنه من العلاج في الرياض

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شكا المواطن حسن سعيد القحطاني حرمانه باﻹضافة إلى ابنيه من قبل شركة، طيران أديل من السفر على رحلة الرياض المغادرة من أبها صباح اليوم للعلاج.

وقال القحطاني لـ”المواطن“، “إن ابني خالد مريض بنوبات صرع وقد تم تنويمه بالمستشفى العسكري لمدة عشرة أيام منها أربعة أيام بالعناية المركزة ولم نجد أي تحسن لحالته فتم حجز موعد له بمستشفى الحرس الوطني بالرياض وتعذر وجود نقل بالإخلاء الطبي فحجزنا على طيران أديل”.

وأضاف أن موعد إقلاع الطائرة كان الساعة ٩:٥٠ صباحا وتم قص البوردنق مسبقا عن طريق الإنترنت لي ولولدي المريض وأخيه من قبل، وحضرنا الساعة ٩:٢٠ ودخلنا الصالة وعند الوصول إلى بوابة الخروج مع وجود باص الركاب الخاص بالطائرة أمام البوابة تقدم لنا شخص وقال تم إقفال البوابة”.

وتابع القحطاني “طلبنا منه ومن بعض الموظفين الحاضرين تقدير الحالة الإنسانية لولدي المريض وهو على كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة، فلم يجد ذلك معه شيئا وكذلك تم مخاطبة المشرف على صالة المغادرة ولم يجد معه شيء أيضا، وعند طلب إعادة المبلغ تم الاحتجاج بقص البوردنق”.

واستطرد المواطن القحطاني قائلا: “عدنا إلى مكتب شحن السيارات وأخذنا سيارتنا وعدنا مجددا”.

وطالب القحطاني شركة أديل بإعادة مبلغ التذاكر وتعويضه ماديا لما تعرض له من تضييع حقه المشروع ومحاسبة من تسبب في إلغاء سفره رغم وصوله قبل نصف ساعة من وقت الإقلاع.