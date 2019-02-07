مواطن يغلق ممرًا بالصبات وشركة تستغل أرضًا للتخزين بالرياض !

المواطن – عبدالله الهويدي - الرياض

استولى أحد سكان حي الحزم في مدينة الرياض على ممر وأغلقه بالصبات والأرصفة؛ جاعلاً منها مواقف خاصةً به ولأهله، كما استغلت إحدى الشركات في نفس الشارع أرضاً حكوميةً بغرض تخزين صبات الصرف الصحي، ويلاحظ أهالي الحي حركات مريبة فيها وقت المساء.

وقالت المواطنة بدور في تصريحات إلى “المواطن” إنها رفعت بلاغاً للأمانة بشأن التعدي الصارخ من الجار، وحدث تجاوب مبدئي من الأمانة معها وتمت إزالة التعدي، وبعدها بيومين عاد الجار واستولى على الممر مجدداً؛ وحاولت بدورها رفع بلاغ من جديد إلا أن الأمانة أغلقت البلاغ بحجة أن الأرض أملاك خاصة، وهذا ما نفته بدور بشكلٍ قاطع، كما أوضحت أن الجيران حاولوا تكراراً رفع بلاغ لتضررهم من تعدي الجار، وواجهوا ما واجهته.

ومن جهة أخرى، وفي نفس الحي والشارع، استغلت إحدى الشركات أرضاً حكوميةً لتخزين صبات الصرف الصحي، وأشارت بدور إلى أن أبناء الحي في المساء يلاحظون حركات مريبة داخل الأرض، حيث يدخلها بعض الغرباء داخل الصبات كون حجمها كبير.

وأضافت بدور أنها رفعت هي وسكان الحي بلاغات عديدة؛ ولم يتم التجاوب معها، مناشدةً المسؤولين سرعة حل المشكلة التي يعاني منها أهالي شارع الرقيب في حي الحزم.