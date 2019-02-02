موجات صقيع جديدة على المملكة.. والحرارة تصل صفر مئوية

المواطن - الرياض

توقع الخبير في الطقس والمناخ زياد الجهني، عودة البرد مع موجات الصقيع من جديد على شمال المملكة عمومًا والوسطى وشمالها، وذلك بداية من منتصف الأسبوع الجاري، فيما تبلغ ذروتها في نهايته.

كما توقع الجهني انخفاض درجات الحرارة إلى صفر مئوية على شمال المملكة، أما في حائل والقصيم فتصل إلى 3 درجات مئوية، وفي الرياض 5 درجات، أما في الشرقية فتكون درجات الحرارة 10 درجات مئوية.

وفي وقت سابق اليوم، حذر الدفاع المدني أهالي الرياض من تقلبات جوية قادمة؛ بحسب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المدني أن بحسب الأرصاد تتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة خاصة المحافظات الجنوبية، مشددًا على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر واتباع التعليمات في مثل هذه الحالات.