موجة غبار تضرب الرياض والمدني يحذر : ابقوا في منازلكم

المواطن - الرياض

دعا الدفاع المدني في الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة نتيجة تأثر أجزاء من المنطقة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر عند المرور أسفل الأماكن التي تحمل لافتات إعلانية والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.