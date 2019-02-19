مودي يغرد بعد استقبال الأمير محمد بن سلمان : الهند تبتهج

المواطن - الرياض

عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن سعادته بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الهند والتي بدأها اليوم وتستمر يومين.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال رئيس الوزراء الهندي : إن الهند تبتهج بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.