موعد مباراة الأهلي والفتح في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

سيخوض النادي الأهلي مباراة غاية في الصعوبة، اليوم الأربعاء، أمام الفتح في افتتاح الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويأمل الأهلي، بقيادة مدربه الأوروغوياني خورخي فوساتي، في تحقيق الفوز على حساب الفتح ومصالحة الجماهير الأهلاوية بعد الخسارة في الجولة العشرين من نادي النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وستُقام مباراة الأهلي والفتح اليوم في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

ويدخل الأهلي مباراة الفتح بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيقه نتيجة إيجابية في البطولة العربية بتعادله مع نادي الوصل الإماراتي بنتيجة هدفين لكل فريق في ذهاب ربع النهائي.

أما نادي الفتح فنجح في تحقيق الفوز في الجولة العشرين على حساب نادي الفيحاء يوم الخميس الماضي بثنائية مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وسيشهد النادي الأهلي تواجد اللاعب دجانيني تافاريس والمدافع البرازيلي أديلان سانتوس، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

وكان دجانيني أُصيب خلال لقاء الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية، بينما شُفى سانتوس من إصابته التي تعرض لها قبل انضمامه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.