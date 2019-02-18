موعد مباراة النصر وأجمك في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة غاية في الأهمية، غدًا الثلاثاء، أمام نادي أجمك الأوزبكي في الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل العالمي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في أن يحقق الفوز، حيث سيصعد بتذكرة العبور لدور المجموعات، وفي حال نجح النصر في الفوز على أجمك الأوزبكي فسيتواجد في المجموعة الأولى، والتي تضم فرق “الزوراء العراقي والوصل الإماراتي والمتأهل من مباراة الغرافة القطري وذوب آهان أصفهان الإيراني”.

وستُقام مباراة النصر وأجمك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” بالرياض.

ويدخل نادي النصر مباراة أجمك بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه على النادي الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل النصر المركز الثاني حاليًّا في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة بفارق ست نقاط لمصلحة نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا قال في المؤتمر الصحفي لمباراة النصر ضد أجمك، أن فريقه سيقاتل لتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات، بينما قال اللاعب البرازيلي جوليانو في السياق ذاته: إن الفوز سيتحقق للنصر في حال توافد جمهور العالمي لتدعيم نجوم أصفر العاصمة غدًا على ملعب الملز.

وسبق للنصر أن تقابل في 6 مباريات مع أندية أوزبكستان، حيث فاز العالمي في ثلاث مواجهات وتعادل في ثلاث مباريات.