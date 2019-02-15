موعد مباراة الوصل ضد الأهلي في بطولة كأس زايد

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الوصل ضد الأهلي غدًا، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويطمح الراقي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الوصل ضد الأهلي قبل مباراة العودة، والتي تُقام في مدينة جدة.

وقبل انطلاق مباراة الوصل ضد الأهلي كان المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي أكد على أن شخصية الفريق الأهلاوي عادت في لقاء النصر رغم الخسارة بثنائية مقابل هدف في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد المدرب فوساتي على أن الراقي سيركز على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الوصل ضد الأهلي من أجل اللعب براحة وهدوء أكبر في مباراة العودة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ويذكر أن مباراة الوصل ضد الأهلي ستُقام غدًا السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

من جانبه أكد اللاعب السوري عمر السومة نجم الأهلي أنه يتمنى أن يحالفه الحظ لتسجيل الأهداف في لقاء الوصل ضد الأهلي.

وقبل إقامة مباراة الوصل ضد الأهلي، كان الأهلي خسر من نادي النصر في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر الوصل من نادي بني ياس في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويذكر أن الراقي كان أقصى فريق وفاق سطيف الجزائري في دور الستة عشر بالبطولة العربية قبل مواجهة الوصل ضد الأهلي، بينما تمكن الوصل من التأهل لدور الثمانية بعد إقصاء النادي الأهلي المصري.

ويتطلع لاعبو الراقي لمصالحة الجماهير الأهلاوية بالفوز في لقاء الوصل ضد الأهلي؛ من أجل إنعاش حظوظهم في التأهل لدور نصف النهائي.