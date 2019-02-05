موعد مباراة برشلونة ضد الريال في كأس ملك إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الكتالوني لخوض مباراة برشلونة ضد الريال النارية، والتي تنطلق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة مباراة برشلونة ضد الريال الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ويسعى النادي الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة برشلونة ضد الريال من أجل تحقيق الفوز بنتيجة إيجابية وجيدة، وذلك قبل خوض جولة العودة في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكانت قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا أسفرت عن مباراة برشلونة ضد الريال، بينما سيواجه نادي فالنسيا فريق ريال بيتيس في المباراة الأخرى في دور الأربعة.

ويذكر أن المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قال في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة ضد الريال أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على البارسا، مضيفًا أنه لا يوجد لاعب في تشكيلة نادي ريال مدريد يضمن مكانه الأساسي.

وفي سياق آخر علّق إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة ضد الريال قائلًا بأن البارسا سيقدم أفضل ما لديه من أجل الفوز، مضيفًا أن برشلونة يعاني من ضغط المباريات مثله مثل ريال مدريد وباقي الأندية.

ويذكر أن مباراة برشلونة ضد الريال في جولة العودة بدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ستنطلق في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

وكان كلاسيكو برشلونة ضد الريال في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني انتهى بفوز برشلونة بخماسية مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الكامب نو وهي المباراة التي تسببت في إقالة المدرب خولين لوبيتيجي.

قد يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا عن مباراة برشلونة ضد الريال بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني.