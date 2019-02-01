موعد مباراة نهائي كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم مباراة نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات بين منتخبي قطر واليابان، حيث تأهل منتخب قطر للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية.

وستبدأ مباراة قطر واليابان في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبوظبي.

وكان المنتخب الياباني تأهل إلى نهائي بطولة آسيا بعد إقصاء المنتخب الإيراني بثلاثية دون رد في لقاء نصف النهائي، أما المنتخب القطري فتأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه على منتخب الإمارات صاحب الأرض برباعية دون رد.

وسبق لمنتخب اليابان التتويج ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في أربع مناسبات أعوام 1992 و 2000 و 2004 و 2011.

وسيشارك المنتخب الياباني والمنتخب القطري في بطولة كأس كوبا أميركا صيف 2019 والتي تُقام في البرازيل بعد توجيه الدعوة لهما من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم.