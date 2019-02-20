موعد مباراتي الأربعاء في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم مباراتان ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي مانشستر سيتي وشالكه الألماني حيث تُقام على ملعب فيلتنس آرينا في ألمانيا في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويأمل مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل أهداف خارج الديار تُسهل من مهمة مانشستر سيتي في مباراة العودة في إنجلترا يوم 12 مارس المقبل.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني حيث تُقام المواجهة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن مباراة أتليتكو مدريد ستُمثل مناسبة خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس والنجم السابق للريال، حيث من المتوقع أن يتعرض لصافرات استهجان من قبل مشجعي أتليتكو مدريد.

وستكون مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد فرصة للمهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب نادي أتليتكو مدريد لمواجهة فريقه السابق، حيث سبق له التألق مع اليوفي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعام 2015 ضد نادي برشلونة الإسباني.

وكان ألفارو موراتا انضم إلى صفوف نادي أتليتكو مدريد في يناير من عام 2019 على سبيل الإعارة من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي ولمدة موسم ونصف الموسم.