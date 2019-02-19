موعد مباراتي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني حيث تنطلق في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد في إنجلترا.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى استغلال الغيابات التي يعاني منها بايرن ميونيخ لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني، حيث تنطلق في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب بارك أوليمبيك ليون في فرنسا.

ويأمل ليون في أن يفك العقدة وينتصر على برشلونة أوروبيًا، حيث لم يتمكن ليون من الفوز على برشلونة في المسابقات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

أما المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي فيأمل أن يقدم الهدية لجماهير برشلونة بتحقيق فوز جيد ونتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في ملعب الكامب نو.