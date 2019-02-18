ميادين آسيا تعرف سفيرها الأول في المونديال العالمي

المواطن - طارق سعد

يعود النصر، غدًا الثلاثاء، للمشاركات القارية بعد 3 أعوام من الغياب عن المعترك الآسيوي، وبالتحديد بعد مغادرته دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2016.

وتعرف آسيا جيدًا النصر الذي مثّلها كأول سفير للقارة في مونديال أندية العالم 2000 في البرازيل، والذي لُقب على إثرها بالعالمي كمسمى يُفاخر به عشاقه منذ ذلك التاريخ.

وذهب النصر لبطولة العالم بعد فوزه بكأس الكؤوس الآسيوية 1998 على سامسونج الكوري بهدف للبلغاري العالمي ستويشكوف، ثم فوزه بكأس السوبر من نفس العام بالتعادل ذهابًا 1/1 وإيابًا على أرضه 0/0.

ويستضيف النصر غدًا أجمك الأوزبكي ضمن ملحق دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وكان البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر قد اختار الرباعي الأجنبي (الأسترالي برادلي جونز- البرازيلي ما يكون- البرازيلي جوليانو- المغربي عبدالرزاق حمد الله) للقائمة الآسيوية التي تخوض مباراة الغد.