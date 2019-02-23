ميدو في يوم ميلاده الـ36.. 4 تجارب تدريبية.. والمربع الذهبي حلمه مع #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من صغر سنه، إلا أن أحمد حسام ميدو فرض اسمه وسط المدربين الكبار سريعًا، ويخوض حاليًا تجربة مميزة مع الوحدة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد ميدو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتحقيق فوز عريض بالأمس ضد أُحد في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكون سعادته مضاعفة، حيث يحتفل المدرب المصري، اليوم السبت، بيوم ميلاده الـ36.

ويملك مدرب الوحدة الحالي 4 تجارب تدريبية، حيث بدأ مشواره بالتدريب في الدوري المصري لكرة القدم مع نادي الزمالك بداية عام 2014، وقاده لتحقيق لقب كأس مصر على حساب نادي سموحة.

ودوَّن ميدو اسمه ليكون أصغر مدرب يتوج بلقب كأس مصر، إلا أن ذلك لم يشفع له ليستمر في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ودرب ميدو نادي الإسماعيلي موسم 2015/ 2016، ولكنه لم يستمر طويلًا رغم استقرار النتائج، حيث قاده في 9 مباريات فقط، ورحل بعد ذلك لحدوث خلافاته بينه وبين قائد الفريق حسني عبدربه.

وفي الموسم ذاته، عاد ميدو لتدريب الزمالك من جديد، وقاد الفريق الأبيض في 7 مباريات فقط، ولكن تمت إقالته بعد خسارة مباراة القمة ضد الأهلي بهدفين، ودخل في خلافات عنيفة مع رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتولى ميدو تدريب وادي دجلة، ولم تقف النتائج في صفه، حيث قاده في 42 لقاء، نجح في الفوز 10 مرات، وتعادل 14 مرة، وخسر في 18 مواجهة، ليُقدم استقالته.

وعاد ميدو لتحليل المباريات مرة أخرى، قبل أن يُعلن نادي الوحدة عن تعاقده مع أحمد حسام، في ديسمبر الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم مؤقتًا، بالإضافة إلى عمله كمستشار فني لفرسان مكة حتى نهاية الموسم.

وبدأ ميدو مشواره مع الوحدة بالخسارة أمام الفيصلي بثلاثية دون رد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن ينتفض ويفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وبهدف دون رد على الفتح.

وتعادل الوحدة تحت قيادة ميدو إيجابيًا مع الحزم، قبل أن يفوز بثلاثية مقابل هدف على الرائد، وخسر بصعوبة ضد الشباب بهدف نظيف، ولكنه انتفض سريعًا وفاز على أُحد برباعية مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، ويأمل ميدو تعثر المنافسين في الجولات المقبلة، للتقدم في الترتيب واقتحام المربع الذهبي.