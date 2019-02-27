مي العيدان تسخر من فرح الهادي بسبب إطلالتها الجديدة: لا تكررينها أوكي بيبي!

المواطن - متابعة

علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على مقطع فيديو للفنانة فرح الهادي تستعرض خلاله إطلالتها الجديدة التي غيرت فيها لون شعرها الأسود إلى الأصفر.

واتهمت مي العيدان الفنانة فرح الهادي بتقليد الفاشينيستا السعودية مودل روز.

وقالت مي العيدان رداً على تصريحات فرح الهادي: نيولوك فرح سعد فرحان هادي.. حبيت بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي.

وتحرص الإعلامية الكويتية على استغلال أي فرصة لانتقاد فرح الهادي، من خلال ذكر اسمها بالكامل والسخرية منها بكلمات بسيطة، حيث سبق لـ مي العيدان وشنت هجوماً عنيفاً على فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي بسبب تنظيمهما حفل زفاف ثانٍ لهما، بمناسبة ذكرى زواجهما الأول.

مَن هي مي العيدان ؟

مي العيدان من مواليد 20 أبريل 1977 م وهي ممثلة وكاتبة إعلامية وناقدة كويتية اشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل.

وولِدَت مي العيدان في الكويت من أب كويتي وأم مصرية لكنها حاصلة على الجنسية الكويتية، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم نقد، وتزوجت في عام 1995 من الفنان علي المفيدي وكان يكبرها بفارق 40 عاماً ولكنهما انفصلا ودياً في عام 2006 بعد خلافات استمرت أشهر.

وبدأت مي العيدان مسيرتها الفنية في دور صغيرة بمسلسل سليمان الطيب في عام 1993 مع حياة الفهد وسعاد عبدالله ثم اشتركت في أعمال مسرحية جماهيرية، حتى آخر أعمالها إلى جانب الفنان محمد السريع في الثلاثية التلفزيونية “نوال” في عام 1997، ومع اعتزالها التمثيل بناء عن عدم رغبة والدتها باستمرارها بمجال التمثيل اتجهت إلى مجال الصحافة والنقد وقامت بإكمال دراستها في كلية الإعلام في جامعة الكويت قسم صحافة كما حصلت على دورات بكتابة السيناريو على يد السينارست بشير الديك من مركز البيان بدبي.