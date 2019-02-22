مُقيّم حكام يُطمئن #الهلال ويصدم #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تحدث خالد الدوخي، مُقيّم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إمكانية توقيع عقوبة من لجنة الانضباط على المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك، لاعب نادي الهلال، بعد استفزازه لجماهير الاتحاد.

وكان اللاعب ديجينيك استفز الجماهير الاتحادية خلال الثواني الأخيرة من عمر مباراة الهلال والاتحاد بالأمس؛ مما أدى إلى إلقاء بعض قارورات المياه عليه، وأدى إلى وجود مشادة بين بعض من لاعبي الهلال والاتحاد.

وقال خالد الدوخي عبر برنامج في المرمى المذاع على قناة العربية: بالفعل ديجينيك استحق الحصول على البطاقة الصفراء من قبل الحكم الهولندي بعد تعمده استفزاز جماهير الاتحاد، ولكن لن تُوقع عليه أي عقوبة انضباطية من قبل لجنة الانضباط.

وأضاف الدوخي: الهدف الثالث الذي سجله اللاعب أحمد أشرف كان تسلل من البداية على اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وقرار الحكم كان صحيحًا بالتأني حتى انتهاء فرصة أحمد أشرف ثم العودة إلى تقنية الـVAR لمعرفة إذا ما كان الهدف صحيحًا أم لا.

ويذكر أن بعض القانونيين توقعوا عقوبة اللاعب ديجينيك من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بعد تعمده استفزاز جماهير الاتحاد في لقاء الكلاسيكو بالأمس.

وكانت مباراة الهلال والاتحاد انتهت بفوز أزرق العاصمة بثنائية دون رد أحرزها كل من الفرنسي بافتيمبي غوميز واللاعب سالم الدوسري.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة.