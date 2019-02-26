نائب أمير الرياض يفتتح ملتقى الاستقدام والموارد البشرية.. الأحد المقبل

المواطن - الرياض

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأحد المقبل ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وللعام الثاني على التوالي، وبالشراكة الدولية مع وزارة الخارجية والشراكة الحقوقية مع هيئة حقوق الإنسان، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر على مدى أربعة أيام.

ويأتي افتتاح سموه لأعمال الملتقى في موسمه الثاني، تجسيداً للدعم المستمر من سموه لمختلف الأحداث والفعاليات التنموية، وانطلاقاً مما باتت تمثّله الرياض من كونها عاصمة للمعارض والمؤتمرات النوعية والمتميزة، التي تمثّل بدورها انعكاساً للتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشاريع الرؤية السعودية 2030 .

وتمثل الشراكة الإستراتيجية بين وزارة العمل والملتقى امتداداً لخطوات التطوير والتواصل المستمر الذي تقوم به الوزارة مع كل المعنيين في قطاعات الاستقدام والموارد البشرية والقوى العاملة بالمملكة في ضوء التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع، إذ تشارك في الملتقى كبرى الشركات والمكاتب الوطنية والدولية في قطاع الاستقدام إضافة إلى مشاركات دولية متنوعة.

ويصاحب فعاليات الملتقى 15 ورشة عمل، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون في القطاع.

ويفتح الملتقى أبوابه مجانا للجمهور والباحثين عن الخدمات المتميزة طيلة أربعة أيام من الحادية عشرة صباحاً إلى الحادية عشرة ليلاً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

بدورها أبدت الجهة المنظمة والرعاة الرئيسيون للحدث كل الشكر والامتنان لسمو نائب أمير منطقة الرياض لتفضله بافتتاح وتشريف الحدث، بما يمثّل امتداد لإبراز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات والمكاتب السعودية في هذا القطاع.

مما يذكر أن الرياض تحتل المرتبة الأولى اقتصادياً على مستوى الأيدي العاملة الأجنبية، والذي يعود إلى المشاريع الاقتصادية الضخمة ومشاريع البنية التحتية، حتى أضحت المملكة مركز استقطاب ضخم للأيدي العاملة والنوعية على حد سواء.