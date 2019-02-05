نائب أمير جازان يدشن ملتقى الوفاء لأسر الشهداء

المواطن - جازان

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء أمس الاثنين, فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة بمسرح غرفة جازان والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وبدأ سموه بقص الشريط إيذاناً بتدشين الفعالية، وقام بجولة تعريفية على أقسام المعرض المصاحب واستمع سموه لشرح عن تلك الأقسام.

وبُدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية الدكتور طاهر بن شيبان عريشي كلمة عبر فيها عن شكره ومنسوبي الجمعية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، لرعايتهما لجميع أنشطة الجمعية وجميع الخدمات التي تقدمها لأبناء وأسر الشهداء بوجه خاص والأهالي بوجه عام.

وأفاد أن الملتقى يتضمن عدداً من المحاضرات المتخصصة، والخدمات التي تقدمها الجمعية مجاناً لأبناء وأسر الشهداء مستعرضاً ما تقدمه الجمعيةً من خدمات وما حظيت وتحظى به من دعم لجميع البرامج التي تنفذها.

عقب ذلك ألقى الشاعر حسين الصميلي قصيدة شعرية بهذه المناسبة، وشاهد الجميع عرضاً مرئياً عن منجزات الجمعية، إلى جانب العديد من الفقرات التعريفية بالملتقى وما يتضمنه من فعاليات وما يسعى لتحقيقه من أهداف.

بعد ذلك ألقى مدير مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بجازان الشيخ عبدالله بن غالب نمازي كلمة الجهات الراعية والداعمة للجمعية وضح فيها أهمية تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية منها الطوارئ والأمن والتعليم والجهات والأهلية والخيرية لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للوطن والمواطن، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

ثم دشن سموه إلكترونياً عمل العيادات النفسية والاجتماعية التابعة للجمعية، وشهد توقيع العديد من مذكرات التعاون والشراكات بين الجمعية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية لخدمة أبناء وأسر الشهداء.

وفِي ختام الحفل سلم سمو نائب أمير منطقة جازان الشهادات والهدايا التذكارية للجهات الداعمة والراعية للملتقى، وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.