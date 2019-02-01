نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني: المملكة رائدة في ميادين الحوار والتعايش مع الآخر

المواطن - واس

أكد نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إبراهيم بن زايد العسيري، أن المملكة العربية السعودية تعد من الدول الرائدة في مجال الحوار والتعايش على مستوى العالم.

وأشار العسيري في تصريح بمناسبة مشاركة المركز في جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى حرص الملحقية الثقافية بالقاهرة على مشاركة المركز ضمن فعالياته وأنشطته بالجناح, وذلك لاستعراض الجهود التي يقوم بها في ميادين الحوار والتعايش والعمل على نشر قيم الحوار خاصة بين الحضارات والثقافات المختلفة.

وبين نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن هناك منصات إلكترونية للمركز عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يبث من خلالها جلساته التي تهدف إلى مزيد من الحوار وتقبل الآخر والتعايش بسلام مع كل الثقافات المختلفة الأخرى.