نائب الرئيس اليمني: الحوثيون يعرقلون تنفيذ تفاهمات السويد

نائب الرئيس اليمني: الحوثيون يعرقلون تنفيذ تفاهمات السويد

2019/02/09
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

اتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيا الحوثي الانقلابية بعرقلة تنفيذ تفاهمات السويد وتعمدهم مضاعفة الوضع الإنساني.

وأشار الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن إلى حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام، مشيدًا في السياق بتضحيات الجيش ببلاده، في مختلف الجبهات وفي سبيل استعادة الدولة ودحر الميليشيا الانقلابية.

وأطلع قائد المنطقة العسكرية الرابعة نائب الرئيس اليمني، على التطورات الميدانية في إطار المنطقة وأوضاع الوحدات العسكرية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعرب الفريق محسن عن تقديره لتحالف دعم الشرعية في اليمن وما يقدمونه من دعم مستمر لمساندة الشرعية.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في اليمن، ومقرها عدن، على استمرار الجاهزية القتالية وجهود استكمال التحرير بما يحقق إرساء السلام الدائم في اليمن.



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