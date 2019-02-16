نائب ترامب: إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم

المواطن - متابعة

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الحلفاء الأوروبيين مجددًا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واتهم طهران بأنها تخطط لمحرقة نازية (هولوكوست) جديدة.

وقال بنس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن “آن الأوان لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي مع إيران “.

وتابع بنس: “حان الوقت لأن يوقف حلفاؤنا الأوروبيون عرقلتهم العقوبات الأميركية على إيران وأن ينسحبوا من الاتفاق النووي”.

وتابع: “إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، عبر دعم حلفائها في الشرق الأوسط وتخطيطها لهجمات في دول أوروبية”.

وأضاف: “لن نقف ساكتين بينما حلفاؤنا يشترون أسلحة من خصومنا”، كما دعا حلفاء بلاده “لمساهمة أكبر” في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في 2018، من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى، بعد أن اعتبر الرئيس دونالد ترامب أن هذا الاتفاق “رهيب”، ملقياً باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في التوصل لمثل هذه الاتفاقية.