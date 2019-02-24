نائب رئيس الأركان: خالد بن سلمان خبرة عسكرية وقيادية مميزة

المواطن - واس

رفع معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع، مشيراً إلى أن سموه ليس غريباً على وزارة الدفاع لما يمتلكه من خبرة عسكرية وقيادية مميزة.

وقدم معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الشكره والتقدير لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولسمو نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظهما الله – بمناسبة صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

واختتم معاليه تصريحه داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين ــ حفظهما الله ــ وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار , سائلاً الله لوطننا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.