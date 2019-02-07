نادي الإبل يختار الفاو الأثرية ضمن مسار ركايب في الربع الخالي

المواطن - وادي الدوسر

زار فريق من نادي الإبل السعودي قرية الفاو الأثرية بمحافظة وادي الدواسر مؤخراً؛ لتصوير المعالم الأثرية والتراثية بالفاو، ووضعها في مسار قافلة “ركايب” التي تقطع الربع الخالي عن طريق الإبل.

واختار نادي الإبل السعودي قرية الفاو الأثرية أحد أبرز المواقع في القافلة “ركايب”، لا سيما وأن الفاو تتميز بوقوعها على الطريق التجاري القديم الذي يربط الجزيرة العربية بشمالها، وكملتقى للقوافل التجارية القديمة التي كانت الإبل وسيلتها الرئيسية، وتظهر صورها على الرسوم الصخرية القديمة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، تعمل بالتعاون مع جامعة الملك سعود، على إعادة تأهيل موقع الفاو، وتنفيذ مركزاً للزوار.

كما تعمل هيئة السياحة والتراث الوطني مع المركز الفرنسي الوطني للبحث العلمي على مشروع المسح والتنقيب الأثري لموقع قرية الفاو والمنطقة المحيطة به.