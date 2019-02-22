نادي الهلال .. يتوعد اتحادًا آخر بعد ثنائية الكلاسيكو

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال حاليًّا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري المصري، يوم الاثنين المقبل، في جولة الإياب من دور ربع النهائي في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وكان نادي الهلال نجح في تقديم أداء مقنع أمام نادي الاتحاد بالأمس في كلاسيكو الكرة السعودية، حيث فاز أزرق العاصمة بثنائية بافتيمبي جوميز وسالم الدوسري، ليُجهز نفسه للسفر إلى مصر ومواجهة اتحاد آخر في البطولة.

ويذكر أن نادي الهلال كان فاز في جولة الذهاب على فريق الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، أحرزها كل من الفرنسي جوميز هدفين واللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

الانتصارات هدف الزعيم الأوحد:

ويسعى نادي الهلال للاستمرار في سلسلة تحقيق النتائج الإيجابية، حيث يحتاج الزعيم للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين من الاتحاد السكندري في الإسكندرية لضمان التأهل إلى دور نصف النهائي.

وفي حال نجح نادي الهلال في التأهل لدور الأربعة في البطولة العربية فسوف يواجه الفائز من النادي الأهلي ونادي الوصل الإماراتي.

ولم يشارك اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو مع نادي الهلال بالأمس أمام نادي الاتحاد؛ بسبب الإيقاف والمُوقع عليه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعد طرده في مباراة الباطن في الجولة التاسعة عشرة؛ حيث تم إيقافه لمدة لقاءين.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الفيصلي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل، حيث يطمح الزعيم للفوز للانفراد أكثر بصدارة جدول الدوري.

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قال قبل انطلاق مباراة الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية: إن الزعيم ينافس في أكثر من جبهة من أجل الفوز بكل البطولات والتي يُشارك فيها بالموسم الجاري.

وخسر نادي الهلال فقط لقب كأس السوبر المصري السعودي أمام فريق الزمالك؛ حيث فاز الأخير بثنائية مقابل هدف في لقاء أقيم في السادس من أكتوبر الماضي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.