نادي ليفربول يواصل إهدار النقاط.. ويكتفي بالتعادل ضد مان يونايتد

المواطن - مروة نبيل

واصل الريدز مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد نهاية مباراة نادي ليفربول ضد مان يونايتد التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأت مباراة نادي ليفربول ضد مان يونايتد بشكل سريغ، وكاد روبرتو فيرمينو أن يُسجل الهدف الأول بعد انطلاق اللقاء مباشرة، إثر تمريرة قصيرة من لاعب الشياطين الحمر أشلي يونج، إلا أن الحارس دافيد دي خيا أمسك الكرة.

وسدد ماركوس راشفورد كرة قوية في الدقيقة السادسة من مباراة نادي ليفربول ضد مان يونايتد، ولكنها اصطدمت بمدافعي الريدز لتصل إلى الحارس بسهولة، وسدد المصري محمد صلاح ركلة حرة في الدقيقة 15، إلا أنها خرجت بعيدًا.

واضطر مدرب الشياطين الحمر أولي سولشاير إجراء تبديلٍ قبل انتصاف الشوط الأول من مباراة نادي ليفربول ضد مان يونايتد اليوم، بدخول أندرياس بيريرا، ودخول أندير هيريرا الذي تعرض لإصابة في الساق الأيمن.

وأُصيب خوان ماتا في الدقيقة 25 ليُشارك جيسي ينجارد بدلًا منه، وبعد مرور نصف ساعة على انطلاق مباراة نادي ليفربول ضد مان يونايتد اليوم، أُصيب فيرمينو، ليضطر يورجن كلوب لإخراجه وإشراك دانييل ستوريدج.

وضربت الإصابات صفوف الشياطين الحمر للمرة الثالثة، ليُعاني البديل لينجارد من إصابة، ويضطر سولشاير لإخراجه وإقحام أليكسيس سانشيز بدلًا منه، وينتهي الشوط الأول من مباراة نادي ليفربول ضد مان يونايتد بالتعادل السلبي.

وسيطر الريدز على أحداث الشوط الثاني، وسط محاولات من الشياطين الحمر الذي اعتمد على الهجمة المرتدة، ومرت الدقائق دون خطورة حقيقية على المرميين، لتنتهي مباراة نادي ليفربول ضد مان يونايتد بالتعادل 0/0.

وبعد مباراة نادي ليفربول ضد مان يونايتد اليوم، رفع الريدز رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما وصل رصيد الشياطين الحمر لـ52 نقطة في المركز الخامس.