ناد إسباني يُفاجئ نانت وكارديف سيتي بطلب غريب بعد وفاة إيمليانو سالا

المواطن - محمد سمعه

طالب نادي بلاتجيس دي كالفيا الإسباني كلًا من نانت الفرنسي وكارديف سيتي الويلزي بالحصول على مبلغ مالي بعد إتمام صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الراحل إيمليانو سالا لكارديف من نادي نانت.

وتُوفى اللاعب سالا غرقًا وذلك بعد سقوط طائرته في بحر المانش في الـ21 من يناير الماضي أثناء سفره من مدينة نانت الفرنسية إلى مدينة كارديف الويلزية.

وذكرت صحيفة ULTIMA HORA الإسبانية أن نادي بلاتجيس دي كالفيا طلب الحصول على نسبة مالية من مال بيع اللاعب الراحل سالا إلى نادي كارديف سيتي، حيث طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنظر في الموضوع ومعرفة مدى قانونيته.

وكان الراحل سالا لعب لنادي بلاتجيس دي كالفيا في موسم 2006-2007 وهو يبلغ من العمر 17 عامًا.

ويذكر أن نادي نانت كان طلب من نادي كارديف يوم الأربعاء الماضي الحصول على الدفعة الأولى من المال المتفق عليه في صفقة سالا قبل الإعلان عن وفاة اللاعب الأرجنتيني أول أمس الخميس.

وكان كارديف سيتي تعاقد مع الراحل إيمليانو سالا من نادي نانت مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.