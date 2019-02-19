ناصر الشمراني .. اختبارات نارية أمامه في وقت صعب لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر المهاجم المخضرم ناصر الشمراني خوض تجربة قوية ومحفوفة بالمخاطر والإثارة، بعد انضمامه لنادي الاتحاد الثلاثاء حتى نهاية الموسم الجاري.

وبعد فسخ عقد ناصر الشمراني مع نادي الشباب وتوقيع مخالصة مالية معه، قرر المهاجم الفذ الانتقال لنادي الاتحاد وتعزيز صفوفه الهجومية خلال المباريات المتبقية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه ناصر الشمراني العديد من الاختبارات النارية مع نادي الاتحاد، حيث يستعد العميد لمواجهة نادي الهلال في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كذلك سيخوض ناصر الشمراني خلال الفترة المقبلة المباريات الآسيوية لنادي الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتواجد العميد في مجموعة قوية تضم فرق “الوحدة الإماراتي، لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، الريان القطري”.

اختبارات صعبة في وقت قصير:

وسيكون ناصر الشمراني مسؤولًا مع زملائه في نادي الاتحاد العمل على إنقاذ العميد من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، خاصة أن موقف الاتحاد صعب للغاية بعد مرور 20 جولة لاحتلاله المركز الخامس عشر “قبل الأخير”، برصيد 15 نقطة بعد التعادل مع نادي الرائد في الجولة العشرين.

وقبل فسخ عقد ناصر الشمراني مع نادي الشباب، كان خالد البلطان رئيس النادي تحدث في لقاء تلفزيوني بعد مباراة الوحدة في الدوري أن الشباب سيُخالص اللاعب ناصر الشمراني بالطريقة التي تليق به؛ نظرًا لما قدمه الليث في المواسم الأخيرة.

ومن المنتظر قيام المدرب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد بالدفع باللاعب ناصر الشمراني في التشكيل الأساسي للعميد في لقاء الهلال يوم الخميس في الجولة الحادية والعشرين.

وستكون خبرات ناصر الشمراني حاضرة، حيث ستساعده على اجتياز التحديات الصعبة والتي تنتظر الاتحاد في الفترة المقبلة؛ نظرًا لمروره بمواقف أكثر صعوبة مع ناديي الهلال والشباب.

شارك ناصر الشمراني مع المنتخب السعودي، وتحت قيادة المدرب الهولندي السابق بيير فان مارفيك في بعض المباريات للأخضر في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.