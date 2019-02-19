ناصر الشمراني ينضم إلى #الاتحاد حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع المهاجم ناصر الشمراني كلاعب هاو حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر صورًا من تعاقد ناصر الشمراني مع العميد حتى نهاية الموسم.

وانضم ناصر الشمراني إلى الاتحاد بعد توقيع مخالصة مالية معه من قبل نادي الشباب في الفترة الأخيرة.

وسبق للاعب ناصر الشمراني اللعب في صفوف نادي الهلال قبل انضمامه لنادي الشباب، وشارك مع المنتخب السعودي في بعض مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نادي الهلال في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الخميس على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.