ناظر: إقالة بيليتش مخاطرة.. مرحلة الأمان غير مضمونة.. ووقفة جماهير #الاتحاد تاريخية

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس نادي الاتحاد، لؤي ناظر، على صعوبة المرحلة المقبلة للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن مجلس الإدارة قرر المخاطرة وإقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، وتعيين التشيلي سييرا أملًا في إنقاذ العميد.

وأنهى نادي الاتحاد اليوم تعاقده مع بيليتش وجهازه الفني المساعد، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، رغم توفير كافة السبل الممكنة لإعادة العميد إلى وضعه الطبيعي، وقرر عودة سييرا حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقال لؤي ناظر: “لم يكن قرار إقالة المدرب بيليتش سهلًا على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.. بيليتش قدم إلى الاتحاد وهو على دراية تامة بخطورة موقف الفريق، دعمناه بلاعبين أجانب ومحليين بحركة انتقالات كانت الأكثر بتاريخ النادي”.

وتابع رئيس مجلس إدارة العميد تصريحاته قائلًا: “مصير بيليتش في البقاء من عدمه في الاتحاد لم يكن مرتبطًا بمباراة الهلال.. الهلال فريق قوي ومتصدر، ولسنا الوحيدين الذين خسرنا أمامه”.

وأضاف: “الوصول لمرحلة الأمان غير مضمون لفريق الاتحاد، علينا أن نحارب في كل المباريات المتبقية من أول إلى آخر دقيقة.. وكان من السهل على إدارة الاتحاد أن تبقي على بيليتش بحجة أنها مرحلة صعبة تتطلب الاستقرار ولا تتحمل تغيير المدرب، لكن مجلس الإدارة قرر أن يُخاطر”.

وواصل لؤي ناظر تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “لم يُفرض أي لاعب على بيليتش خلال فترة تدريبه لنادي الاتحاد سواء كان محلي أو أجنبي”، مُضيفًا: “تواصلت مع سييرا وأخبرني بأنه لم ينقطع، بل شاهد معظم مباريات الاتحاد وعلى دراية بمستويات الأجانب الجدد”.

وعن لاعبي العميد الأجانب، قال لؤي ناظر: “أجانب الاتحاد من أفضل اللاعبين في الدوريات التي تم جلبهم منها، لكن الانعكاس الفني في الملعب سببه عدم وجود تكتيك وخطة واضحة لنادي الاتحاد”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “ما حدث من مدير فريق الاتحاد أسامة المولد خطأ كبير، وتواصل معي بعد مباراة الرائد وأخبرته بأن ما فعله لم يكن مقبولًا، وهو مستعد لأي عقوبة تطبق عليه.. نحترم قرار لجنة الانضباط في حق أسامة المولد ونرى أن العقوبة مناسبة، درس قاسي لكنه مفيد لأسامة مستقبلًا على الصعيد الشخصي”.

وشدد رئيس نادي الاتحاد على تواصله مع رئيس لجنة الحكام، خليل جلال، وتابع: “كانت محادثة ممتازة وأوصلتنا للنتائج المطلوبة، وهي تعيين حكام أجانب لمباريات الاتحاد”.

واختتم لؤي ناظر تصريحاته الإذاعية بالإشادة بجماهير العميد، وقال: “وقفة جماهير الاتحاد تاريخية.. وسيسجل التاريخ لهم هذا الموقف المشرّف لهم تجاه ناديهم”.

ويمر الاتحاد بفترة صعبة في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 12 مواجهة.