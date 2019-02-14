ناقد رياضي: أتمنى تعيين جيسوس مدربًا لـ الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أعرب الناقد الرياضي مساعد العبدلي عن آماله في تعيين مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد رحيل الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وتحدث مساعد العبدلي لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: أتمنى من اتحاد القدم عدم التفريط في المدرب جيسوس وتعيينه مدربًا للمنتخب السعودي.

وكان المدرب جيسوس فسخ عقده مع نادي الهلال بالتراضي ورحل عن تدريب أزرق العاصمة، ليتم تعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش خلفًا له.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في الفترة الأخيرة بعد خروج الأخضر من بطولة كأس أمم آسيا 2019.

جدير بالذكر أن بيتزي كان تولى تدريب الأخضر في ديسمبر 2017 بعد رحيل المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا.