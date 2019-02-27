ناقد رياضي: إقالة بيليتش ليست مفاجئة في مجزرة المدربين بـ الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

علّق سامي القرشي الإعلامي والناقد الرياضي على إقالة نادي الاتحاد للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش وتعيين المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وتحدث القرشي لبرنامج كورة المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: إقالة بيليتش من تدريب نادي الاتحاد لم تكن مفاجئة بالنسبة لي في ظل مجزرة المدربين وإقالتهم في الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وتابع القرشي: بالنسبة لي أرى أن جميع الأندية السعودية وقعت في خطأ كبير منذ بداية الموسم وهو عدم التفكير والتحضير بشكل جيد للموسم الجاري، وعدم الاستقرار على العناصر والتي ستقود الفريق لتحقيق أحلامه في الموسم المحلي، ترى هناك كثرة إقالات للمدربين والاستغناء عن لاعبين، هذا يدل على عدم التحضير بشكل جيد من قبل الأندية.

وأضاف القرشي: الاتحاديون أنفسهم هم من صدروا للجماهير الاتحادية وللشارع الرياضي أن الاتحاد بات قريبًا من الهبوط وهذا أمر مؤلم حقيقة، نحن نسمع هذا الأمر منذ الجولة التاسعة أو العاشرة، شيء غير معقول.

وتابع القرشي: أرى أنه لا يوجد فارق كبير بين سييرا وبين بيليتش، والاتحاد سيُنهي الموسم في وسط جدول الترتيب.