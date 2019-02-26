ناقد رياضي: استقالة قصي الفواز مجرد هروب

المواطن - محمد سمعه

انتقد الناقد الرياضي تركي الخليوي، قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق بعدما تقدم الأخير باستقالته من المنصب مؤخرًا.

وتحدث تركي الخليوي لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: أرى أن استقالة قصي الفواز من رئاسة اتحاد القدم مجرد هروب.

وتابع الخليوي: ما يُؤخذ على قصي الفواز هو ابتعاده وتنازله عن رئاسة اتحاد القدم بعد 4 شهور فقط، لم يكن لديه صبر.

وأضاف الخليوي: الكفة ستُرجح أحمد عيد على عادل عزت وقصي الفواز، لأنه ابن اللعبة واستمر 4 سنوات وحقق إنجازات وخاصة عندما تحسن تصنيف المنتخب السعودي في فترة رئاسته، ومع ذلك لا نغفل أخطاء اللجان آنذاك.

وكان قصي الفواز تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم أول أمس الاثنين بعد اجتماع عقده اتحاد القدم، وتولى المهمة بشكل مؤقت لؤي السبيعي نائب رئيس اتحاد القدم حتى عقد جمعية عمومية قادمة لاتحاد القدم.

ويذكر أن قصي الفواز كان تولى رئاسة اتحاد القدم بالتزكية دون وجود لأي مرشح منافس أمامه في شهر أكتوبر الماضي، وتعرض لموجة انتقادات عنيفة بعد خروج المنتخب السعودي من ثمن نهائي كأس آسيا، بالإضافة إلى التخبط والقرارات المتفاوتة والتي صُدرت من لجنتي الانضباط والحكام باتحاد القدم.