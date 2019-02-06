ناقد رياضي: اعتراف سلمان الفرج بظلم #النصر يُحسب له

المواطن - محمد سمعة

علّق بندر الرشود الناقد الرياضي على حديث اللاعب سلمان الفرج نجم نادي الهلال مع الحارس وليد عبدالله حارس مرمى النصر حول الظلم الذي يتعرض له العالمي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب بندر الرشود تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: رغم أن الوقائع والشواهد تُثبت أن العالمي ينحر في كل مباراة ولا نحتاج شهادة أحد، إلا أننا نقول شكرًا سلمان الفرج فغيرك يرفض الاعتراف بهذا الظلم الذي يتعرض له النصر.

وظهر فيديو متداول للاعب سلمان الفرج وهو يتحدث عن ظلم النصر للحارس وليد عبدالله، حيث قال لاعب الهلال إن النصر يُظلم ولكن الهلال ليس له علاقة بالأمر.

وعلّق سلمان الفرج على حديثه مع وليد عبدالله قائلًا: تداول البعض حديثا لي كان مع أخي وليد عبدالله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له إن الهلال ليس له علاقة بالأمر، وأخبرته بأنني لو أردت الحديث عن الظلم والذي تعرض له الهلال لاتسع الحديث أكثر ويكفي من الظلم عدم احتساب ركلة جزاء للهلال والتي أعقت فيها، عتابي على من نشر ما حدث من حديث عفوي.