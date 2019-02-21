ناقد رياضي: #الهلال سيحترم #الاتحاد رغم وضعه السيئ

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي عادل الملحم إن مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستكون حماسية وقوية.

وتحدث الملحم في تصريحات تلفزيونية قائلًا: الهلال سيحترم الاتحاد كثيرًا في كلاسيكو الجوهرة رغم وضع الاتحاد الصعب، وأرى كذلك أن الهلال لن يسير خلف أن الاتحاد يعاني وستكون المباراة سهلة، كما قلت الهلال سيحترم خصمه من أجل الفوز.

وتابع الملحم: حقيقة وضع الاتحاد سيئ جدًا للغاية في بطولة الدوري، يواجه المشاكل عند مواجهة أي فريق في بطولة الدوري حتى عندما يفوز الاتحاد يحقق النقاط الثلاث بصعوبة.

وأضاف الملحم: أتوقع أن الكلاسيكو سيكون حماسي رغم وجود فارق كبير من النقاط بين الهلال والاتحاد، ولكن المباراة ستكون مثيرة.

ويذكر أن الاتحاد سيستضيف الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في تمام الساعة الـ8:25 مساءً بتوقيت المملكة.

ويحتل نادي الهلال صدارة الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 15 نقطة.